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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至290元，幅度約8.01%

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)提出目標價估值：中位數由268.5元上修至290元，調升幅度8.01%。其中最高估值350元，最低估值210元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予卡爾瓦納評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀2位。

卡爾瓦納今(20日)收盤價為281.82元。近5日股價上漲8.01%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CVNA市場預估目標價

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