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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class ATOST-US的目標價調升至43元，幅度約6.17%

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)提出目標價估值：中位數由40.5元上修至43元，調升幅度6.17%。其中最高估值50元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Toast Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立13位、保守悲觀1位。

Toast Inc - Class A今(20日)收盤價為39.98元。近5日股價上漲6.17%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TOST市場預估目標價

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Toast Inc - Class A39.98-4.61%

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