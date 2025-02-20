〈遠傳法說〉擬配發每股3.56元現金股利創6年新高 配發率達100%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-20 19:02

‌



遠傳 (4904-TW) 今 (20) 日召開法說會，受惠遠亞合併綜效、用戶持續升級 5G、新經紀業務挹注，帶動 2024 全年營收 EBITDA 皆創歷史新高。另外，董事會也決議通過盈餘分配案，擬配發每股 3.56 元的現金股利，配發率達 100%，創近 6 年新高。

遠傳 2024 年第四季營收 291.7 億元，季增 17.9%，年增 10.2%，連續 17 季正成長；EBITDA 93.8 億元，季增 3.1%，年增 15.1%，連續 15 季正成長；稅後純益 36.6 億元，季增 15.8%，年增 28.8%，連續 3 季雙位數成長，每股純益 1.01 元。

‌



遠傳 2024 全年營收 1046.23 億元，年增 11.7%；EBITDA 363.11 億元，年增 13.2%；稅後純益 128.43 億元，年增 14.8%，每股純益 3.56 元。

遠傳表示，行動通訊業務穩健成長，主要受惠合併亞太擴大經濟規模等綜效、用戶穩地升級 5G 的強勁動能，推升 2024 年行動服務營收創近 8 年新高，達 607.2 億元，突破 600 億大關。

遠傳說明，遠亞合併綜效超越目標，首年即貢獻 42 億元的 EBITDA，合併後帶動超過 60% 原亞太電信高資費用戶轉移至遠傳，不僅挹注 ARPU 成長，也有效拓展遠傳數位服務。而遠傳 5G 月租型用戶滲透率 43% 以及 ARPU 皆穩居業界之冠。

新經濟業務方面，遠傳持續拓展個人用戶數位服務、優化智慧資通訊方案產品組合，有效提升新經濟業務獲利能力，2024 年新經濟獲利金額年增 19%。

新經濟營收中，企業客戶端、個人用戶端占比分別為 57%、43%。企業客戶端方面，智慧資通訊解決方案與雲端業務的營收年增 15%，獲利年增 30%；其中子公司博弘雲端、數聯資安的 EBITDA 年成長率分別高達 34%、47%，成績亮眼。

在個人用戶方面，遠傳 friDay 影音持續獲好評，營收與獲利年增均為 15%；遠傳守護網服務表現優異，營收年增 2.93 倍，獲利年增 18.77 倍；手機保險與帳單代收的營收、獲利年成長率均為 10%，挹注新經濟穩定成長。

遠傳持續衝刺永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信系統整合四大領域，在公部門和企業客戶強勁需求帶動下，2024 年智慧資通訊服務營收創歷史新高，合約金額達雙位數成長。

遠傳 2025 年財測，預估全年合併總營收將成長 3.5%，達到新台幣 1083.3 億元；EBITDA 將成長 3.8%，達到新台幣 376.8 億元；稅後純益將達新台幣 131 億元，預估每股純益為 3.63 元，年增率為 2%。

資本支出部分，預估 2025 年全年資本支出為 83 億元，其中 5 億元為 2024 年遞延至今年付款，資本支出仍維持低水位。