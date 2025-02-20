公股銀之最！合庫連7年進專利百大 170件專利落地 AI即搶下90件

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-20 16:42

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經濟部近日公布 113 年本國法人專利申請百大排名，合庫銀行再次名列其中，並已連續 7 年獲此殊榮，該行積極關注 AI 技術的應用，目前已取得約 90 件 AI 相關專利，此一成就彰顯合庫銀行在技術創新與專利保護方面的穩健實力，也展現了其在推動金融服務數位革新的決心與持續努力的成果。

基於多年專利佈局，合庫銀行表示未來專利申請將不侷限於數量的累積，更將著重於提升智慧財產的實際應用成效，並進一步落實於業務營運中。經統計，已有逾 170 件專利實際落地應用，其中包含發明專利「潛在客戶關聯行銷系統及方法」及「房屋擔保貸款監控系統」運用機器學習技術及房貸業務的貸後管理監控機制，成功創造行銷及營運效益，並顯著降低人力時間成本及風險性資產等。

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因應 AI 迅速崛起並成為金融業未來關鍵挑戰與機遇之際，合庫銀行積極關注 AI 技術的應用，並將其納入未來研發重點，目前已取得約 90 件 AI 相關專利，包含金融詐騙警示、風險識別、智能客服、綠色貸款及業務流程自動化處理等領域，旨在提升服務效率、強化風險管理且優化業務流程，從而提升競爭力，並為客戶提供更精準且安全的金融服務。

合庫銀行一向重視智慧財產權的管理與保護，自 109 年起導入「台灣智慧財產管理規範 (TIPS)」，並持續為員工進行智慧財產基本認知與管理教育訓練，迄今已三度通過 A 級驗證。此外，亦定期舉辦金融科技專利講座，邀請專業講師進行智慧財產權基本介紹、專利申請流程與案例分析，並設立獎勵制度鼓勵員工積極申請專利，進一步提升研發動能，種種舉措證明合庫銀行在專利管理與創新保護方面已奠定穩固基礎，為業務拓展與技術創新提供強而有力的支持。