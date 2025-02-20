鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)目標價調降至714元，幅度約6.05%
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華城(1519-TW)提出目標價估值：中位數由760元下修至714元，調降幅度6.05%。其中最高估值888元，最低估值570元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予華城(1519-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。
華城(1519-TW)今(20日)收盤價為618元。近5日股價上漲10.1%，相關電機機械近5日上漲3.84%，集中市場加權指數上漲1.35%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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