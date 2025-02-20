英國1月通膨意外高升 打亂央行降息腳步

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-20 11:30

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英國 1 月消費者價格指數 (CPI) 意外上漲 3%，並創下 10 個月以來新高，恐打亂英國央行降息的腳步。

英國國家統計局周三公佈，1 月 CPI 較去年同期成長 3%，高於去年 12 月的 2.5%，也高於經濟學家預測的 2.8%，甚至遠超英國央行 2% 的通膨目標。

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更令市場擔憂的是，備受關注的核心通膨指標（剔除能源、食品、酒精和菸草）上漲至 3.7%，高於 12 月的 3.2%。受薪資上漲的影響，服務業通膨率也從 4.4% 上升至 5%，但低於預期的 5.2%。

導致通膨上漲主因是是運輸、食品和非酒精飲料成本增加。肉類、麵包和穀物的價格上漲尤其明顯。此外，私立學校學費的上漲也是另一個因素，因為新的增值稅規讓學費上漲了近 13%。

通膨意外升溫，可能會強化英國央行對降息提振經濟的謹慎態度。儘管行長貝利淡化了今年預期中通膨飆升的威脅，但官員們表示不能排除使潛在壓力在更長時間內保持高位的「第二輪效應」。

分析認為，由於目前的通膨率遠高於英國央行 2% 的目標，這將使英國央行降息的可能性降低。交易員預計，英國央行 3 月會議不降息的可能性高達 82%。預計今年還會有兩次降息。

英國央行預計在能源成本上漲的推動下，通膨率第三季度將達到 3.7%。但經濟研究公司 Pantheon Macro 表示，今年稍後的經濟成長達到 4%「並非不可能」。

此外，英國央行密切關注的服務通膨從前月的 4.4% 大幅上升至 5%，但略低於經濟學家預估的 5.2%。