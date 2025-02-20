川普澤倫斯基互轟！英法領袖將斡旋 美國安顧問：川普對基輔收回投資建議感失望

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-20 09:20

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烏克蘭總統澤倫斯基在跟美國總統川普互批之際，將於基輔時間周四 (20 日) 與到訪的美國俄烏問題特使凱洛格 (Keith Kellogg) 會面，而與此同時，英國首相施凱爾和法國總統馬克宏下周將訪美商討俄烏局勢。

澤倫斯基周三 (19 日) 在社群媒體發片指出：「我們憑藉自身力量堅強地站穩陣腳。我依賴烏克蘭的團結、我們的勇氣，歐洲的團結和美國的務實主義。」

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他也針對跟美國俄烏特使凱洛格即將會晤一事說道：「對我們來說，這次會談以及與美國的整體合作必須是具建設性的，這一點至關重要。」

與此同時，美國國安顧問 Mike Waltz 周三接受《福斯新聞》訪問時也說，英相施凱爾和法國總統馬克宏下周將訪美。

當被問及俄烏達成和平協議可能性時，Waltz 則說：「我們正跟各方保持接觸，下一步我們將派出技術團隊開始討論更多細節。」

此外，Waltz 還表示，川普對於烏克蘭收回投資建議的反應感到失望，並指美國正在為烏克蘭基礎設施提供投資，累積資源，而歐洲正在以被凍結的俄羅斯資產提供貸款。

施凱爾則在川普痛批澤倫斯基是「獨裁者」後致電基輔表示支持，並指戰時不進行選舉非常合理，英國在二戰期間也是這麼做的。此外，施凱爾還在通話時強調「所有人一起努力的必要性」。