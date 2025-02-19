春節效應台股量能急縮 全體證券商元月賺60億元月減16%

台股加權指數受惠元月行情，累計上漲 490.31 點，但農曆春節假期全數落在 1 月份，使得交易日大減，證交所今 (19) 日公布，全體證券商元月稅後純益 60.72 億元，較上月衰退 11.49 億元 (約 15.91%)。