春節效應台股量能急縮 全體證券商元月賺60億元月減16%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 15:40
台股加權指數受惠元月行情，累計上漲 490.31 點，但農曆春節假期全數落在 1 月份，使得交易日大減，證交所今 (19) 日公布，全體證券商元月稅後純益 60.72 億元，較上月衰退 11.49 億元 (約 15.91%)。
據統計，1 月大盤總成交值約 5.301 兆元，較上月減少 33.26%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；1 月份自營之出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退 2.02 億元 (約 10.06%)；1 月份證券商承銷業務淨利則較上月成長 1.53 億元 (約 41.13%)。
整體而言，1 月份全體證券商稅後純益 60.72 億元，月減 15.91%。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電熄火改由雙D及鋼鐵股當值日生 收盤下跌62點
- 〈證交所新春團拜〉從皮鞋換球鞋！林修銘釋今年三大方針 應對國際政經挑戰
- 〈證交所新春團拜〉台股重摔受2因素干擾 林修銘信心喊話：台灣AI供應鏈具韌性
- 台股封關神龍騰飛年漲30% 每位股民平均獲利136萬元
下一篇