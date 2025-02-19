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春節效應台股量能急縮 全體證券商元月賺60億元月減16%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 15:40

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春節效應台股量能急縮 全體證券商元月賺60億元月減16%。(鉅亨網資料照)

台股加權指數受惠元月行情，累計上漲 490.31 點，但農曆春節假期全數落在 1 月份，使得交易日大減，證交所今 (19) 日公布，全體證券商元月稅後純益 60.72 億元，較上月衰退 11.49 億元 (約 15.91%)。

據統計，1 月大盤總成交值約 5.301 兆元，較上月減少 33.26%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；1 月份自營之出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退 2.02 億元 (約 10.06%)；1 月份證券商承銷業務淨利則較上月成長 1.53 億元 (約 41.13%)。


整體而言，1 月份全體證券商稅後純益 60.72 億元，月減 15.91%。

 

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