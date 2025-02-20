大選在即！去年美國超越中國 自2015年來再次成為德國最大貿易夥伴

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-20 08:30

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最新數據顯示，2024 年美國成為德國最大貿易夥伴國，自 2015 年以來首次超過中國，主要原因是德國對中國商品出口減少，而荷蘭則再次成為德國第三大貿易夥伴國。

德國聯邦統計局表示，去年美國與歐洲最大經濟體德國之間的貿易額較 2023 年的 2528 億歐元 (2643 億美元) 成長 0.1%。2016 年到 2023 年，中國每年都是德國最大貿易夥伴國。

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德國對美國的商品出口歷來超過從美國進口的商品，去年順差提高近 10% 至 700 億歐元。德國商品第二大和第三大進口國分別是法國和荷蘭。中國仍然是德國最重要的商品供應國，其次是荷蘭和美國。

德國去年對美出口金額成長 2.2% 至 1614 億歐元，而美國進口額則下降 3.4% 至 914 億歐元。自 2015 年以來，美國一直是德國最大的單一出口目的地。

與此同時，德國對中貿易逆差擴大，去年自中國進口金額下降 0.3% 至 1563 億歐元，對中出口額亦下降 7.6% 至 900 億歐元。

整體來看，去年德國出口總額達 1.56 兆歐元，較 2023 年下降 1.2%。

多年來，中國不斷擴大出口，並在工業機械和豪華汽車等商品貿易中佔據主導地位，而受到來自中國企業日益激烈競爭以及許多其他因素影響，德國經濟過去兩年表現都委靡不振。