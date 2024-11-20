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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為60.44元

鉅亨網新聞中心 2024-11-20 16:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.46元下修至0.42元，其中最高估值1.03元，最低估值0.2元，預估目標價為60.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.03(1.03)2.552.32.32
最低值0.2(0.2)0.7311.45
平均值0.5(0.52)1.31.561.86
中位數0.42(0.46)1.191.551.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.70億29.75億32.84億34.24億
最低值20.98億21.79億22.67億22.96億
平均值21.69億24.30億25.71億26.50億
中位數21.67億24.41億25.37億24.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.14-0.10-0.210.170.62
營業收入14.04億13.42億11.76億14.35億19.17億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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