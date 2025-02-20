search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oge Energy Corp.OGE-US的目標價調升至44.5元，幅度約4.71%

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Oge Energy Corp.(OGE-US)提出目標價估值：中位數由42.5元上修至44.5元，調升幅度4.71%。其中最高估值49元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Oge Energy Corp.評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀2位。

Oge Energy Corp.今(20日)收盤價為44.02元。近5日股價上漲4.71%，標普指數上漲1.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股OGE市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Oge Energy Corp.44.020.36%

延伸閱讀


Empty