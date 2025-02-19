鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)EPS預估下修至4.52元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.63元下修至4.52元，其中最高估值6.12元，最低估值3.74元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.12(5.46)
|7.65
|8.17
|8.76
|最低值
|3.74(3.74)
|4.34
|6.6
|8.76
|平均值
|4.53(4.57)
|5.63
|7.38
|8.76
|中位數
|4.52(4.63)
|5.5
|7.36
|8.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.53億
|22.16億
|23.52億
|26.81億
|最低值
|15.45億
|17.80億
|22.35億
|26.81億
|平均值
|17.11億
|20.28億
|23.08億
|26.81億
|中位數
|17.09億
|20.27億
|23.38億
|26.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.43
|-0.89
|1.05
|1.43
|營業收入
|7.67億
|13.91億
|19.94億
|25.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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