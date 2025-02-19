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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)EPS預估下修至4.52元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.63元下修至4.52元，其中最高估值6.12元，最低估值3.74元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.12(5.46)7.658.178.76
最低值3.74(3.74)4.346.68.76
平均值4.53(4.57)5.637.388.76
中位數4.52(4.63)5.57.368.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.53億22.16億23.52億26.81億
最低值15.45億17.80億22.35億26.81億
平均值17.11億20.28億23.08億26.81億
中位數17.09億20.27億23.38億26.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.43-0.891.051.43
營業收入7.67億13.91億19.94億25.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFOUR

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