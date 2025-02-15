鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shift4 Payments Inc - Class AFOUR-US的目標價調升至124元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至124元，調升幅度3.33%。其中最高估值150元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予Shift4 Payments Inc - Class A評價：積極樂觀18位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Shift4 Payments Inc - Class A今(15日)收盤價為119.7184元。近5日股價下跌3.33%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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