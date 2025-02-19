search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安特吉ETR-US的目標價調升至88.5元，幅度約5.99%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安特吉(ETR-US)提出目標價估值：中位數由83.5元上修至88.5元，調升幅度5.99%。其中最高估值103.32元，最低估值73元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予安特吉評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀2位。

安特吉今(19日)收盤價為87.4元。近5日股價上漲5.99%，標普指數上漲1.01%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ETR市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
安特吉87.45.95%

延伸閱讀


Empty