鉅亨速報 - Factset 最新調查：安特吉ETR-US的目標價調升至88.5元，幅度約5.99%
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安特吉(ETR-US)提出目標價估值：中位數由83.5元上修至88.5元，調升幅度5.99%。其中最高估值103.32元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予安特吉評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀2位。
安特吉今(19日)收盤價為87.4元。近5日股價上漲5.99%，標普指數上漲1.01%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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