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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統(CDNS-US)EPS預估下修至6.71元，預估目標價為340.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.82元下修至6.71元，其中最高估值6.98元，最低估值6.47元，預估目標價為340.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.98(6.98)8.229.398.19
最低值6.47(6.47)7.17.298.19
平均值6.73(6.8)7.728.628.19
中位數6.71(6.82)7.768.98.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值52.73億59.61億67.46億65.64億
最低值51.77億55.83億59.96億65.64億
平均值52.03億58.24億64.61億65.64億
中位數51.82億58.06億65.51億65.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.112.503.093.82
營業收入26.83億29.88億35.62億40.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Cadence設計系統(CDNS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCDNS

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