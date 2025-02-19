鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統(CDNS-US)EPS預估下修至6.71元，預估目標價為340.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.82元下修至6.71元，其中最高估值6.98元，最低估值6.47元，預估目標價為340.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.98(6.98)
|8.22
|9.39
|8.19
|最低值
|6.47(6.47)
|7.1
|7.29
|8.19
|平均值
|6.73(6.8)
|7.72
|8.62
|8.19
|中位數
|6.71(6.82)
|7.76
|8.9
|8.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.73億
|59.61億
|67.46億
|65.64億
|最低值
|51.77億
|55.83億
|59.96億
|65.64億
|平均值
|52.03億
|58.24億
|64.61億
|65.64億
|中位數
|51.82億
|58.06億
|65.51億
|65.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.11
|2.50
|3.09
|3.82
|營業收入
|26.83億
|29.88億
|35.62億
|40.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Cadence設計系統(CDNS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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