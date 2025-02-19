鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航電(GRMN-US)EPS預估上修至7.7元，預估目標價為171.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對國際航電(GRMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.57元上修至7.7元，其中最高估值9.15元，最低估值7.18元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|9.15(9.15)
|8.6
|最低值
|7.18(7.18)
|7.63
|平均值
|7.87(7.77)
|8.08
|中位數
|7.7(7.57)
|8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|70.68億
|74.13億
|最低值
|65.32億
|69.82億
|平均值
|67.86億
|71.97億
|中位數
|67.56億
|71.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.17
|5.61
|5.04
|6.71
|營業收入
|41.87億
|49.83億
|48.60億
|52.28億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航電(GRMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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