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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航電(GRMN-US)EPS預估上修至7.7元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對國際航電(GRMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.57元上修至7.7元，其中最高估值9.15元，最低估值7.18元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值9.15(9.15)8.6
最低值7.18(7.18)7.63
平均值7.87(7.77)8.08
中位數7.7(7.57)8

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值70.68億74.13億
最低值65.32億69.82億
平均值67.86億71.97億
中位數67.56億71.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS5.175.615.046.71
營業收入41.87億49.83億48.60億52.28億

詳細資訊請看美股內頁：
國際航電(GRMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGRMN

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