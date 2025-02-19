鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class AXP-US的目標價調降至18.62元，幅度約6.83%
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)提出目標價估值：中位數由19.99元下修至18.62元，調降幅度6.83%。其中最高估值27.32元，最低估值14.2元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予XP Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。
XP Inc - Class A今(19日)收盤價為15.02元。近5日股價上漲6.83%，標普指數上漲1.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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