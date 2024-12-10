鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class AXP-US的目標價調降至25.05元，幅度約6.02%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)提出目標價估值：中位數由26.65元下修至25.05元，調降幅度6.02%。其中最高估值36.64元，最低估值18.67元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予XP Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。
XP Inc - Class A今(10日)收盤價為13.43元。近5日股價下跌6.02%，標普指數上漲0.09%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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