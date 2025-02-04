鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class AXP-US的目標價調升至19.99元，幅度約3.54%
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)提出目標價估值：中位數由19.31元上修至19.99元，調升幅度3.54%。其中最高估值28.26元，最低估值14.81元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予XP Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。
XP Inc - Class A今(4日)收盤價為13.81元。近5日股價上漲3.54%，標普指數下跌0.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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