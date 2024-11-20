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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為112.90元

鉅亨網新聞中心 2024-11-20 10:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.72元上修至4.81元，其中最高估值5.15元，最低估值3.99元，預估目標價為112.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.15(5.15)8.129.12
最低值3.99(3.99)4.625.17
平均值4.71(4.69)66.96
中位數4.81(4.72)5.796.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值16.57億21.86億24.65億
最低值12.98億14.22億16.11億
平均值15.04億17.88億19.73億
中位數15.25億17.74億19.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.181.322.412.623.96
營業收入1.35億4.27億9.15億9.72億12.78億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFUTU

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