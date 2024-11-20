鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為112.90元
鉅亨網新聞中心 2024-11-20 10:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.72元上修至4.81元，其中最高估值5.15元，最低估值3.99元，預估目標價為112.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.15(5.15)
|8.12
|9.12
|最低值
|3.99(3.99)
|4.62
|5.17
|平均值
|4.71(4.69)
|6
|6.96
|中位數
|4.81(4.72)
|5.79
|6.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.57億
|21.86億
|24.65億
|最低值
|12.98億
|14.22億
|16.11億
|平均值
|15.04億
|17.88億
|19.73億
|中位數
|15.25億
|17.74億
|19.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.18
|1.32
|2.41
|2.62
|3.96
|營業收入
|1.35億
|4.27億
|9.15億
|9.72億
|12.78億
詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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