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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿莫林AEE-US的目標價調升至104元，幅度約7.22%

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿莫林(AEE-US)提出目標價估值：中位數由97元上修至104元，調升幅度7.22%。其中最高估值112元，最低估值82元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予阿莫林評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀3位。

阿莫林今(18日)收盤價為98.07元。近5日股價上漲7.22%，標普指數上漲0.79%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AEE市場預估目標價

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