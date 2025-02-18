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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為144.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.96元上修至4.06元，其中最高估值4.12元，最低估值3.96元，預估目標價為144.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.12(4.21)4.955.61
最低值3.96(3.72)3.965.03
平均值4.05(3.99)4.675.31
中位數4.06(3.96)4.795.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.11億31.49億33.10億
最低值28.59億30.56億32.58億
平均值28.78億31.00億32.84億
中位數28.75億30.97億32.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.451.151.371.282.40
營業收入15.15億17.55億20.20億24.18億26.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBFAM

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