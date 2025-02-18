鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為144.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.96元上修至4.06元，其中最高估值4.12元，最低估值3.96元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.12(4.21)
|4.95
|5.61
|最低值
|3.96(3.72)
|3.96
|5.03
|平均值
|4.05(3.99)
|4.67
|5.31
|中位數
|4.06(3.96)
|4.79
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.11億
|31.49億
|33.10億
|最低值
|28.59億
|30.56億
|32.58億
|平均值
|28.78億
|31.00億
|32.84億
|中位數
|28.75億
|30.97億
|32.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.45
|1.15
|1.37
|1.28
|2.40
|營業收入
|15.15億
|17.55億
|20.20億
|24.18億
|26.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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