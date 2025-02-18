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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bright Horizons Family Solutions, Inc.BFAM-US的目標價調升至144元，幅度約9.09%

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)提出目標價估值：中位數由132元上修至144元，調升幅度9.09%。其中最高估值160元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Bright Horizons Family Solutions, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Bright Horizons Family Solutions, Inc.今(18日)收盤價為128.93元。近5日股價上漲9.09%，標普指數上漲0.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BFAM市場預估目標價

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Bright Horizons Family Solutions, Inc.128.938.35%

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