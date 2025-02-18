鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股LDOS-US的目標價調升至170元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至170元，調升幅度3.03%。其中最高估值220元，最低估值144元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予雷多斯控股評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。
雷多斯控股今(18日)收盤價為132.26元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲0.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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