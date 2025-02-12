鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股LDOS-US的目標價調降至165元，幅度約10.81%
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)提出目標價估值：中位數由185元下修至165元，調降幅度10.81%。其中最高估值220元，最低估值148元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予雷多斯控股評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。
雷多斯控股今(12日)收盤價為137.6元。近5日股價上漲10.81%，標普指數上漲0.51%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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