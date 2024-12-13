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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股LDOS-US的目標價調降至187元，幅度約6.5%

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)提出目標價估值：中位數由200元下修至187元，調降幅度6.5%。其中最高估值220元，最低估值153元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予雷多斯控股評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。

雷多斯控股今(13日)收盤價為152.98元。近5日股價下跌6.5%，標普指數下跌0.39%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LDOS市場預估目標價

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