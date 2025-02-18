今年最神秘AI獨角獸：無產品無收入 估值卻衝300億美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:00
OpenAI 的聯合創始人 Ilya Sutskever 正爲其初創企業 Safe Superintelligence（以下簡稱 SSI）籌集超過 10 億美元的資金，該輪融資的估值預計超過 300 億美元，將使 SSI 躋身全球最具價值的私營科技公司行。該公司僅成立約 8 個月。
彭博引述知情人士報導，美國知名風險投資公司 Greenoaks Capital Partners 正領導這項交易，並計劃投資 5 億美元。Greenoaks 也是 AI 獨角獸企業 Scale AI 和 Databricks 的投資者。
這項融資談判正在進行中，細節仍可能改變。 Greenoaks 拒絕置評，Sutskever 的代表沒有立即回應置評請求。
SSI 的高層曾透露，SSI 成立初期僅有 10 名員工，該公司專注於組成由研究人員和工程師組成的小型團隊，專注於安全人工智能系統的開發，儘管該公司目前尚未產生任何收入，且短期內並無銷售人工智能產品的計劃，但其願景清晰而堅定。
去年 9 月，SSI 獲得了 10 億美元融資，由 Andreessen Horowitz、紅杉資本、DST Global 和 SV Angel 等投資，公司估值達到 50 億美元，這筆資金被用來購買算力並聘請頂尖人才。
Sutskever 在一次關獨家訪談中透露，SSI 的獨特之處在於，它的首要且唯一任務就是打造安全超級智能，「它將完全不受外界壓力左右，無需分心於繁雜的產品線，更不必捲入激烈的市場競爭。」
該公司名稱已鮮明地傳達了 Sutskever 的核心理念——將人工智能安全置於首位。然而，界定何爲人工智能系統的安全性，或確切地說，何爲真正的人工智能安全，仍是業界亟待解決的關鍵問題。
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