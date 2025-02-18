鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.23元，預估目標價為153.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.17元上修至7.23元，其中最高估值7.26元，最低估值6.78元，預估目標價為153.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.26(7.26)
|10.23
|12.39
|13.54
|最低值
|6.78(6.78)
|7.47
|8.58
|11.04
|平均值
|7.15(7.12)
|8.83
|10.54
|12.29
|中位數
|7.23(7.17)
|8.94
|10.72
|12.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|110,214,000
|124,651,770
|135,107,880
|140,623,330
|最低值
|108,450,000
|115,650,000
|127,955,000
|137,178,780
|平均值
|109,856,370
|120,239,280
|131,582,440
|138,901,060
|中位數
|110,213,000
|120,075,030
|131,624,000
|138,901,060
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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