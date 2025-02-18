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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.23元，預估目標價為153.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.17元上修至7.23元，其中最高估值7.26元，最低估值6.78元，預估目標價為153.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值7.26(7.26)10.2312.3913.54
最低值6.78(6.78)7.478.5811.04
平均值7.15(7.12)8.8310.5412.29
中位數7.23(7.17)8.9410.7212.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值110,214,000124,651,770135,107,880140,623,330
最低值108,450,000115,650,000127,955,000137,178,780
平均值109,856,370120,239,280131,582,440138,901,060
中位數110,213,000120,075,030131,624,000138,901,060

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.987.933.153.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,787,91795,257,45167,229,59962,648,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

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啟碁141.50.00%
美元/台幣32.695-0.23%

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