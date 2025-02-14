鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至408.5元，幅度約3.2%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對晶碩(6491-TW)提出目標價估值：中位數由422元下修至408.5元，調降幅度3.2%。其中最高估值535元，最低估值377元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予晶碩(6491-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立4位、保守悲觀0位。
晶碩(6491-TW)今(14日)收盤價為387元。近5日股價上漲2.93%，相關生技醫療近5日上漲5.84%，集中市場加權指數下跌1.39%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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