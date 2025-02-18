鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.45元，預估目標價為780元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 18:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.83元下修至40.45元，其中最高估值46.74元，最低估值35.72元，預估目標價為780元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|46.74(46.74)
|59.99
|最低值
|35.72(35.72)
|40.13
|平均值
|40.64(40.74)
|48.46
|中位數
|40.45(40.83)
|48.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|19,509,000
|23,273,000
|最低值
|17,842,660
|18,862,990
|平均值
|18,481,430
|20,829,470
|中位數
|18,395,950
|20,674,490
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|25.73
|61.35
|66.29
|44.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,769,072
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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