DeepSeek熱潮燒了30天 中美產業有兩大巨變

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 15:50

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DeepSeek 在 1 月 20 日發布了新 R1 模型，效能媲美 OpenAI 的產，且研發成本不到 600 萬美元，震撼全球科技與投資圈。這股 DeepSeek 狂潮燒了 30 天，帶來哪些改變？

中國《財經》綜合採訪研究結果顯示，DeepSeek 帶給中美產業的巨大轉變有兩點。

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其一、DeepSeek 的成功打破了以往認為 AI 領域中國落後美國，以及晶片是制約中國 AI 發展的關鍵等刻板印象，並且激發全產業找到一張階段性新地圖，發展 AI 技術的另一個解法——並非一味地追求算力膨脹。

其二、DeepSeek 將 AI 競爭的焦點從訓練轉移到推理，除了算力成本革命性下降，也加速了 AI 應用發展和硬軟體合作。很快地，人們不僅能看到整個產業從晶片、伺服器、算力中心到終端、能源的產業劇烈變化，還能看到基於大模型技術的各種應用出現百花齊放的局面。

至於 DeepSeek 一夜爆火，是否釀成 AI 泡沫破裂，也成為各界熱烈討論議題。

百度創辦人李彥宏日前表示，在 AI、IT 甚至更多領域，大多數創新都與降低成本有關。為此，需要使用更多算力來嘗試不同的路徑。也許，在某個時刻會找到一條捷徑，比如說只需 600 萬美元就能訓練出一個模型，但在此之前，可能已花費了數十億美元，用於探索哪條路才是花費這 600 萬美元的正確途徑。

此外，DeepSeek 的開源模式和低成本策略，改變了科技大廠的策略，促使更多公司加入開源陣營，並顛覆了靠模型收費的商業模式。它不僅在技術上取得了突破，還改變了競爭格局、商業模式和投資方向。

值得關注的是，受限於美國不斷收緊的晶片制裁政策，中國公司無法從輝達等晶片公司購買高端晶片，也無法製造 7 奈米及以上的高端晶片，導致不少中國 AI 大模型創業創新團隊不得不默認一個所謂的「跟隨戰略」：緊跟世界前沿創新的腳步，保證中國 AI 大模型不落後三個六個月。

未來，中國製造的晶片、DeepSeek 大模型、算力服務商、產業應用，這些環節能夠共同形成中國 AI 大模型產業鏈閉環。