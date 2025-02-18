加速大模型創新！部署DeepSeek陸企高達7成使用華為昇騰

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-18 12:30

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最新數據顯示，中國部署 DeepSeek 的企業中，70% 使用了華為昇騰，這一數字包含面向客戶端的應用和面向企業端的服務。

第一財經「新皮層」獨家報導，截至目前，中國已經有超過 80 多家企業基於昇騰伺服器上線了 DeepSeek 系列模型，並對外提供服務，另外還有 20 多家公司正在適配測試，預計兩周內全部上線。

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昇騰是中國科技大廠華為針對 AI 產業推出的 AI 平台，提供系列軟硬體服務，其中包括 Atlas 系列模組、板卡、小站、伺服器、集群等硬體產品。

與昇騰合作緊密的 AI 雲計算公司矽基流動是 DeepSeek 爆火的主要受益者之一。

知情人士表示，早在去年 12 月 26 日 Deepseek-V3 發佈時，矽基流動已跟昇騰商討部署工作。在 2 月 1 日 DeepSeek 模型上線一周後，通過矽基流動調用 DeepSeek 的用戶數快速大幅增長，V3、R1 調用數百萬次，token 生成量近百億。

除模型調用服務外，DeepSeek 的成功還大大刺激模型預訓練、後訓練、強化學習、推理的創新需求。

一方面，DeepSeek 在模型預訓練路線上的創新，大大刺激中國國內大模型公司，去年下半年傳出數家大模型新創業者暫停新模型的預訓練，但最近，這些公司重新優化基礎模型，甚至還加大投入力道。