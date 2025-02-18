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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.54元，預估目標價為832.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.99元上修至20.54元，其中最高估值21.33元，最低估值19.15元，預估目標價為832.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值21.33(21.33)3034.96
最低值19.15(19.15)23.3925.71
平均值20.29(20.23)26.9631.99
中位數20.54(19.99)27.0733.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值110,424,890155,555,110179,085,970
最低值99,324,000114,985,000123,631,000
平均值106,277,670134,169,600153,220,340
中位數104,588,000131,895,380150,747,070

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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