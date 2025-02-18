鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.54元，預估目標價為832.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.99元上修至20.54元，其中最高估值21.33元，最低估值19.15元，預估目標價為832.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|21.33(21.33)
|30
|34.96
|最低值
|19.15(19.15)
|23.39
|25.71
|平均值
|20.29(20.23)
|26.96
|31.99
|中位數
|20.54(19.99)
|27.07
|33.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|110,424,890
|155,555,110
|179,085,970
|最低值
|99,324,000
|114,985,000
|123,631,000
|平均值
|106,277,670
|134,169,600
|153,220,340
|中位數
|104,588,000
|131,895,380
|150,747,070
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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