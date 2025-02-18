政策友善+消費力提升 中國新能源車在東南亞走向高端市場

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 09:19

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中國車企開始向東南亞市場推出新能源高階車型，因為在中國市場競爭激烈、歐美市場地緣政治挑戰重重的情況下，東南亞市場對跨國企業相對友好，尤為可貴的是：消費力正在上升。

中國新能源車企進攻東南亞市場並非新鮮事，但推出高階品牌和車款則另當別論。

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傳統燃油車的高級品牌大多是歷史悠久、世界認可的品牌，消費者甘願花更高價格買單。而中國新能源車企普遍「年輕」，即便短期內在海外市占率竄升，但塑造品牌力則需要更長時間。

比亞迪的動作快而密集，其全資豪華車品牌騰勢在 2024 年下半年進軍東南亞市場，先後進入柬埔寨、新加坡、泰國，並已與森那美正式簽署了旗下這一豪華車品牌在馬來西亞的進口與分銷協議。

比亞迪的高端品牌佈局開拓速度背後有銷售業績的支撐。 2024 年，比亞迪在新加坡的銷量成長超過 3 倍，首次擊敗豐田汽車，成為當地年銷量最高的汽車品牌。

除了比亞迪開始瞄準高端市場外，還有多家中國企業將旗下定位較高的產品帶到東南亞。

廣汽埃安在去年於泰國和印尼推出昊鉑 HT，該車型瞄準高端市場，由中國廣州製造並出口。昊鉑 HT 在今年 1 月也進入了新加坡市場。小鵬汽車和極氪也在去年東南亞市場推出小鵬 G6、小鵬 X9 和極氪 X。

數據指出，5 年後東南亞中產階級人口將較 20 年前翻倍，佔比將達 65%，超過美國和歐盟，消費力大漲，這將為當地中高端新能源車產品帶來更多目標受眾。

對跨國企業而言，除了消費潛力之外，更重要的是目的地國家對外來者的政策。相較於貿易保護主義嚴重的歐美地區，東南亞國家政府對中國出海車企的態度則友善得多。

由於現階段東南亞新能源滲透率較低，為加速轉型，多國政府對純電動車型給予了稅收減免和關稅優惠，同時，鼓勵跨國企業在當地建廠。

但對於想要在東南亞販售高階車的中國企業而言，挑戰也同樣明顯。當地高階車受眾基本盤有限，即便消費力提升迅速，短時間內難以與中國和歐美市場相較。