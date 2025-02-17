外資買超247億元敲進鴻海2.47萬張 同步回補台積電近萬張

台股今 (17) 日上漲 352.72 點或 1.52%，收 23505.33 點，成交金額 3634.22 億元，外資買超 247 億元，其中買超鴻海 2.47 萬張，也回補台積電近萬張，中止連二賣；賣超個股方面，外資除了調節華新外，集團成員華邦電、華東也遭提款。