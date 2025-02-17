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外資買超247億元敲進鴻海2.47萬張 同步回補台積電近萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-17 19:31

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外資買超247億元敲進鴻海2.47萬張 同步回補台積電。(鉅亨網資料照)

台股今 (17) 日上漲 352.72 點或 1.52%，收 23505.33 點，成交金額 3634.22 億元，外資買超 247 億元，其中買超鴻海 2.47 萬張，也回補台積電近萬張，中止連二賣；賣超個股方面，外資除了調節華新外，集團成員華邦電、華東也遭提款。

三大法人今日同步轉買超共 328.09 億元，其中，外資買超 247.27 億元；自營商買超 34.55 億；投信買超 46.27 億元。台指期方面，外資同步回補空單 5358 口，淨空單降至 2.94 萬口。


外資今日買超鴻海 (2317-TW)2.47 萬張、群創 (3481-TW)1.05 萬張、台積電 (2330-TW)9680 張、力積電 (6770-TW)6974 張，以及和大 (1536-TW)8308 張、萬海 (2615-TW)6793 張。

金融股方面，外資買超凱基金 (2883-TW)2.16 萬張、新光金 (2888-TW)1.27 萬張、國泰金 (2882-TW)1.09 萬張、中信金 (2891-TW)1.05 萬張等，ETF 則有復華台灣科技優息 (00929)4.09 萬張、中信優先金融債 2.55 萬張，以及群益台灣精選高息 (00919)8468 張等。

外資賣超華新 (1605-TW)1.33 萬張，也調節同集團的華邦電 (2344-TW)8122 張及華東 (8110-TW)4187 張，其他則有富喬 (1815-TW)1.33 萬張，泰金寶 - DR(9105-TW)9940 張、欣銓 (3264-TW)4732 張、亞光 (3019-TW)、高鋒 (4510-TW)、神達 (3706-TW) 等各 3900 多張。

外資今日也調節多檔債類 ETF，包括群益 ESG 投等債 20+ 2.42 萬張、群益優選非投等債 7214 張、凱基美國非投等債 7071 張、元大美債 20 年 4669 張、中信美國公債 20 年 4166 張等，另有元大滬深 300 正 2 近 1.4 萬張。

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