逸達兒童中樞性早熟三期臨床 三度獲DSMB正面回饋持續進行

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-17 17:26

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逸達 (6576-TW) 今 (17) 日公布，兒童中樞性性早熟 (The Casppian Study) 三期臨床試驗，第三度獲得資料與安全監控委員會 (DSMB) 正面建議，根據現行的臨床計畫持續執行，無須調整。

逸達說明，Casppian 三期臨床試驗是一項開放標籤、多國多中心臨床試驗，用以評估亮丙瑞林 42 毫克 (FP-001 六個月劑型) 長效注射劑注射劑在兒童中樞性性早熟 (GnRH 依賴型) 患者中的療效、安全性和藥代動力學。

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逸達指出，旗下亮丙瑞林注射乳劑以 CAMCEVI 品牌名上市，目前已獲准用於治療晚期前列腺癌的成年患者，具良好的療效和安全性結果，且達到統計學顯著意義。

臨床開發資深副總 Dr. Bassem Elmankabadi 表示，此三期臨床完成近 75% 受試者招募後，獲得 3 次 DSMB 正面回饋，進一步強化 FP-001(42 毫克六個月長效注射劑) 對患者具有良好安全性。

Dr. Bassem Elmankabadi 進一步指出，初步療效跡象也支持逸達對這項治療的信心，認為有望成為兒童 CPP 治療的重要突破，將儘速完成樞紐試驗的病患招募。