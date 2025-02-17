〈致伸法說〉Q4毛利率創單季新高 擬提高配息率優於去年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-17 17:26

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電腦週邊廠致伸 (4915-TW) 今 (17) 日召開法人說明會，財務長蕭英怡表示，公司雖然處於轉型階段，導致去年營收下滑，但受惠產品組合優化，毛利率達 17.4%，年增 1.3 個百分點，創下單季新高，股利部分，會力拚現金配發率高於去年。

蕭英怡說明，2024 全年來看，致伸雖然營收 582.4 億元、年減 3.7%，但積極轉型 AIoT 市場已見成效，全年毛利率達 17%，營業利益率為 4.7%，均創下歷史新高，全年稅後純益 25.6 億元，年增 2.9%，每股純益 5.61 元，為歷史次高。

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蕭英怡表示，今年會積極與董事會討論，盡力提高現金股利，配發率可望優於去年的 72.7%，以實際行動回饋股東支持。

蕭英怡表示，AIoT 業務雖需約 3 年發酵期，但可為公司帶來 5-7 年的穩定營收成長。目前在公共安全領域，包含校園與社區安全、警用相機等專案持續拓展，展現轉型成果。

資訊產品占比 54%，主要受惠於電競相關產品及多功能事務機正成長；智慧生活產品占 19%，比重下滑主要受到消費需求疲弱影響；車用及智慧物聯（AIoT）則維持 26% 的占比。

致伸第四季營收 132.2 億元，季減 17.4%，年減 5.7%；毛利率 17.4%，季增 0.3 個百分點，年增 1.3 個百分點；營業利益 5.1 億元，季減 37.7%，年減 3.2%；營益率 3.9%，季減 1.3 個百分點，年增 0.1 個百分點；稅後純益 4.7 億元，季減 38.5%，年減 4.0%，每股純益 1.03 元。