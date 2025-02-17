〈致伸法說〉Q1淡季不淡營收可望年增 AIOT挹注毛利率維持高檔

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-17 17:40

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電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (17) 日召開法說會，致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，儘管第一季為電子業傳統淡季，但受惠 PC 需求增溫及 AIoT 出貨回升，預期第一季營收將達個位數年增，接近雙位數成長，其中毛利率可維持 2024 年下半年的 17% 水準。

蕭英怡表示，致伸今年三大事業群展望各有不同，資訊產品預期有中個位數年增，印表機及多功能事務機可望有高雙位數成長；智慧生活部門雖然第一季將呈現雙位數年減，但受惠新案挹注，下半年可望回溫，整年持平；車用及智慧物聯產品目標雙位數成長，其中警用相機及車隊管理系統營收有望較去年成長兩倍以上。

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在泰國產能布局方面，公司將完成二期廠房及鋼構廠擴建，預計今年底完工，目標將泰國廠產值從目前 10-15% 提升至 30% 以上。

而為因應川普提出「美國製造」政策，蕭英怡指出，為因應未來可能的貿易環境變化，短期可透過美國當地 EMS 廠商合作，長期則將評估以高度自動化方式在美國設廠的可能性，以降低人力成本，不過目前並沒有客戶提出要求，會持續觀察國際局勢變化。

在 AI 及機器人領域布局方面，蕭英怡提到，致伸目前已建置服務型機器人，但未來將著重於成為機器人視覺及聲學的供應商，而非機器人製造商；致伸已與機器人公司接觸，進行機器學習合作，主要聚焦工業視覺、聲學檢測以及多感合一技術的開發。