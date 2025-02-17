search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 中信關鍵半導體(00891)次交易(18)日除息0.41元，參考價18.42元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05


中信關鍵半導體(00891-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。

首日參考價為18.42元，相較今日收盤價18.83元，息值合計為0.41元，股息殖利率2.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/18 18.83 0.41 2.18% 0.0
2024/11/18 18.06 0.49 2.71% 0.0
2024/08/16 18.26 0.41 2.25% 0.0
2024/05/17 18.11 0.4 2.21% 0.0
2024/02/27 17.77 0.32 1.8% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
中信關鍵半導體18.831.40%

延伸閱讀


Empty