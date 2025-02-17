盤後速報 - 中信關鍵半導體(00891)次交易(18)日除息0.41元，參考價18.42元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
中信關鍵半導體(00891-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。
首日參考價為18.42元，相較今日收盤價18.83元，息值合計為0.41元，股息殖利率2.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|18.83
|0.41
|2.18%
|0.0
|2024/11/18
|18.06
|0.49
|2.71%
|0.0
|2024/08/16
|18.26
|0.41
|2.25%
|0.0
|2024/05/17
|18.11
|0.4
|2.21%
|0.0
|2024/02/27
|17.77
|0.32
|1.8%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 00910全年漲近7成勇奪績效王 0052躍最強台股ETF
- 元月紅包行情來報喜了 法人：高含積量半導體ETF「蛇」來運轉
- 台股ETF 2月除息秀上菜！一表比較年化殖利率 這4檔最香甜
- 盤後速報 - 兆豐US優選投等債(00957B)次交易(18)日除息0.07元，參考價14.49元
上一篇
下一篇