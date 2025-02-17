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鉅亨速報

盤後速報 - 中信小資高價30(00894)次交易(18)日除息0.55元，參考價20.68元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05


中信小資高價30(00894-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。

首日參考價為20.68元，相較今日收盤價21.23元，息值合計為0.55元，股息殖利率2.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/18 21.23 0.55 2.59% 0.0
2024/11/18 21.04 0.6 2.85% 0.0
2024/08/16 20.56 0.7 3.4% 0.0
2024/05/17 19.3 0.1 0.52% 0.0
2024/02/27 17.8 0.1 0.56% 0.0

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