盤後速報 - 中信小資高價30(00894)次交易(18)日除息0.55元，參考價20.68元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
中信小資高價30(00894-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。
首日參考價為20.68元，相較今日收盤價21.23元，息值合計為0.55元，股息殖利率2.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|21.23
|0.55
|2.59%
|0.0
|2024/11/18
|21.04
|0.6
|2.85%
|0.0
|2024/08/16
|20.56
|0.7
|3.4%
|0.0
|2024/05/17
|19.3
|0.1
|0.52%
|0.0
|2024/02/27
|17.8
|0.1
|0.56%
|0.0
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