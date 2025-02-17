盤後速報 - 兆豐藍籌30(00690)次交易(18)日除息0.7元，參考價35.67元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
兆豐藍籌30(00690-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為35.67元，相較今日收盤價36.37元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|36.37
|0.7
|1.92%
|0.0
|2024/11/19
|34.37
|0.8
|2.33%
|0.0
|2024/08/16
|34.48
|1.0
|2.9%
|0.0
|2024/05/16
|32.93
|0.9
|2.73%
|0.0
|2024/03/04
|31.35
|0.75
|2.39%
|0.0
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