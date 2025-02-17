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鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐藍籌30(00690)次交易(18)日除息0.7元，參考價35.67元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05


兆豐藍籌30(00690-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為35.67元，相較今日收盤價36.37元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/18 36.37 0.7 1.92% 0.0
2024/11/19 34.37 0.8 2.33% 0.0
2024/08/16 34.48 1.0 2.9% 0.0
2024/05/16 32.93 0.9 2.73% 0.0
2024/03/04 31.35 0.75 2.39% 0.0

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