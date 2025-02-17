〈焦點股〉望隼新品出貨營運逐季成長 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-17 12:41
隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 新產品啟動出貨，並拓展海外市場，隨著新產品與新客戶陸續導入，整體營收表現有望逐季成長，激勵望隼今 (17) 日漲勢凌厲，大漲逾半根停板，進逼 200 元關卡。
望隼早盤以 186 元開高走高，盤中最高漲至 198 元，漲逾 7%，進逼 200 元關卡，午盤後漲幅稍收斂，截至 12 點，股價暫報 193.5 元，漲幅 5.16%，持續站穩所有均線，成交量則超過 400 張。三大法人雖然連續 3 個交易日買超，不過僅買超 37 張。
望隼 1 月營收 2.57 億元，受惠日本市場新產品出貨，帶動 1 月營收月增 15.23%。
望隼營收主要來自日本與中國，因此隨著日本與中國客戶訂單回流，加上美國矽水膠產品預計 2 月底出貨，第一季較去年第四季有望季增，第二季起隨著新產品與新客戶導入，預期整體營收表現將逐季成長。
另外，望隼矽水膠產品營收比重雖僅占 1%，不過去年矽水膠產品已獲得美國 FDA 認證，看好今年矽水膠產品營收倍數成長。
望隼觀察，終端隱形眼鏡市場需求持續成長，認為中國市場不景氣的狀況已落底，加上已在日本、台灣、美國及東南亞市場耕耘多年，在新客戶及新品項訂單的挹注下，看好今年營收表現。
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