營收速報 - 天鈺(4961)12月營收17.41億元年增率高達43.95％
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15
今年1-12月累計營收為192.25億元，累計年增率18.12%。
最新價為228.5元，近5日股價下跌-3.15%，相關半導體業下跌-2.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-367 張
- 外資買賣超：-56 張
- 投信買賣超：-313 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|17.41億
|44%
|0%
|24/11
|17.35億
|35%
|2%
|24/10
|16.96億
|34%
|-5%
|24/9
|17.83億
|23%
|-1%
|24/8
|18.02億
|24%
|5%
|24/7
|17.23億
|28%
|1%
天鈺(4961-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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