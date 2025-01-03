search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 天鈺(4961)12月營收17.41億元年增率高達43.95％

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15


天鈺(4961-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣17.41億元，年增率43.95%，月增率0.33%。

今年1-12月累計營收為192.25億元，累計年增率18.12%。

最新價為228.5元，近5日股價下跌-3.15%，相關半導體業下跌-2.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-367 張
  • 外資買賣超：-56 張
  • 投信買賣超：-313 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 17.41億 44% 0%
24/11 17.35億 35% 2%
24/10 16.96億 34% -5%
24/9 17.83億 23% -1%
24/8 18.02億 24% 5%
24/7 17.23億 28% 1%

天鈺(4961-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收天鈺

相關行情

台股首頁我要存股
天鈺228.5-0.87%
美元/台幣32.9170.15%

鉅亨贏指標

了解更多

#A型反轉

偏弱
天鈺

88.46%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
天鈺

88.46%

勝率

#投信拋棄股

偏弱
天鈺

88.46%

勝率

延伸閱讀


Empty