美律首度獲選標普全球2025年永續年鑑 積極導入廢棄物管理

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-17 10:49

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電聲元件廠美律 (2429-TW) 榮獲全球權威永續評比機構標普全球（S&P Global）2025 年永續年鑑 （Yearbook）認證，成為業界矚目的永續領航者，在此之前，美律亦獲得 MSCI ESG 評比 A 級評價。種種成就，證明美律在推動永續上的持續努力與卓越成果。

美律總裁黃朝豊表示，美律秉持創造長期企業價值的理念，並致力於環境保護、社會責任與透明治理，將國際永續標準落實於日常營運。他指出，在公司治理方面，美律獲得台灣上市公司治理評鑒前 5% 的卓越成績，營收持續創新高，並在薪酬管理、透明度和公平性上展現高度責任感。

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黃朝豊提到，在產品開發上，美律以量化方式精準管理，積極 導入循環設計，推動永續產品創新。在環境減碳方面，美律支持 SBTi(科學基礎減量倡議計畫)，逐步實現減 碳目標。

黃朝豊說明，今年，更積極導入廢棄物管理，彰顯美律對環境保護的承諾。此外，美律高度重視與合作夥伴的共榮，邀請供應商一同參與植樹、微聽損倡議等社會責任專案，共同為全球永續發展出力。

黃朝豊進一步補充，唯有與國際接軌，才能真正理解並解決客戶永續痛點，進而提供獨特且具有價值的 解決方案。

黃朝豊提到，今年是美律 50 周年，秉持「Unlock New Realities」的核心理念，美律持續探索並開創感官體驗的新境界，專注於實驗產品的未來可能性，與客戶一同探索永續的創新解方。