〈焦點股〉短纖紙漿1-2月漲40美元、工紙同迎漲價潮 造紙股谷底翻揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-17 10:48
近期紙漿、工紙價格持續上漲，造紙族群喜迎春燕，今 (17) 日股價紅通通，其中，華紙 (1905-TW) 漲勢最為強勁，漲逾半根停板。另外，永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 也都漲逾半根停板，早盤造紙類股漲幅約 2%。
華紙指出，目前觀察 1 至 2 月短纖紙漿漲 40 美元，認為 3 月將繼續向上，看好後續價格走勢。工紙價格方面，近期同樣有漲價潮，後市可期。華紙 1 月營收 15 億元，月減 18.8%，年減 20.15%。
華紙早盤以 17.4 元跳空開高，盤中最高漲至 18 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 25 分，股價暫報 17.6 元，漲幅 3.23%，站上所有均線，成交量超過 3000 張。至於三大法人近日籌碼動向，連續 3 個交易日買超，合計買超 794 張。
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