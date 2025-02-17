〈焦點股〉短纖紙漿1-2月漲40美元、工紙同迎漲價潮 造紙股谷底翻揚

華紙指出，目前觀察 1 至 2 月短纖紙漿漲 40 美元，認為 3 月將繼續向上，看好後續價格走勢。工紙價格方面，近期同樣有漲價潮，後市可期。華紙 1 月營收 15 億元，月減 18.8%，年減 20.15%。