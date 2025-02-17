聚焦醫療AI手術機器人應用 醫揚攜手科技巨擘與全球夥伴布局智慧醫療市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-17 10:52

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醫揚科技 (6569-TW) 於 2025 年 2 月 6 日至 7 日盛大舉辦全球合作夥伴大會 (GPC)，以「Advancing Healthcare Frontiers: AI Innovation in Medical Excellence 2025」為主題。此次為期兩天的盛會，不僅宣布即將參與輝達 (NVDA-US)Nvidia GTC 大會，深化與 Nvidia 的戰略合作關係，亦吸引 Intel(INTC-US)、Qualcomm(QCOM-TW)、Analog Devices 等國際科技領導廠商共襄盛舉，共同探索智慧醫療的創新未來。

在本次大會中，醫揚科技展示多項突破性醫療 AI 技術，包括先進的手術監測與臨床工作流程優化系統、智慧手術室整體解決方案，以及創新的病患照護管理系統，全面展現於醫療 AI 領域的深厚實力。

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其中，Nvidia 以超高效能運算的 IGX Orin 處理器與醫揚醫療 AI 伺服器結合，大幅提升 AI 輔助手術系統的精準度；Intel 以最新 AI 技術驅動的 Edge 平台與產品引領醫療變革，透過內建 GPU 和 NPU 的處理器及獨立的 Intel ARC GPU 顯示卡，推進醫療 AI 的創新應用；Qualcomm 則以強大的邊緣運算與物聯網整合方案，加速推動醫療數位轉型；而 Analog Devices 通過多樣化的產品組合推動智能邊緣運算，提升醫療領域實時數據處理能力，從而改善患者治療效果與提升醫療效率，皆獲得與會國際夥伴一致好評。

開創無限商機 全球夥伴齊聚探討 AI 創新應用

此次大會不但展示現有合作成果，更開創多項嶄新的策略合作機會。來自美國、德國、澳洲、瑞士、瑞典、丹麥、義大利、日本、馬來西亞、泰國等超過 10 國的全球夥伴齊聚一堂，透過完整的產業趨勢剖析、創新技術發表與實機展示，深入探討醫療 AI 的創新應用與未來發展。

總經理莊富鈞表示，匯集全球夥伴的專業經驗與創新思維，不僅強化公司的全球市場布局，更為智慧醫療產業注入新動能。期待透過這場國際級的交流平台，與各地夥伴共同激發創新火花，開創智慧醫療的無限商機。

2025 全球展會布局 展現智慧醫療新實力