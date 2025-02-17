大摩等7家銀行大舉拋售X債務 帳面僅剩13億美元
鉅亨網編輯林羿君 2025-02-17 10:13
《彭博》引述消息人士報導，摩根士丹利 (MS-US) 為首的 7 家銀行，進一步拋售所持有的 X 公司的債務，目前帳面上債務僅剩下 13 億美元。
消息人士稱，華爾街銀行於 13 日完成了價值 47.4 億美元的擔保貸款的二級銷售，這些貸款將於 2029 年 10 月到期。據悉，這些貸款的固定利率為 9.5%，而且是以 100% 面額出售。這次出售規模較原先計畫的 29.7 億美元擴大。
除了摩根士丹利之外，美國銀行 (BAC-US) 、巴克萊銀行、三菱日聯、法國巴黎銀行、瑞穗銀行和法國興業銀行也參與了出售。
此次交易完成後，上述銀行已幾乎清空了所持有的 X 公司債務，僅剩下 13 億美元的無擔保貸款。消息人士稱，目前尚不清楚最後這批貸款的出售時間。
分析指出，華爾街銀行能大舉拋售 X 債務的主要原因是，隨著川普重返白宮，馬斯克在新政府中擔任重要角色，市場預期 X 公司的營收有望改善。另一個吸引投資者的因素是，他們將透過交易獲得對馬斯克人工智慧新創公司 xAI 的股份曝險。
馬斯克於 2022 年 10 月以 440 億美元收購了當時的推特公司，並隨後將其改名為 X。為了完成收購，馬斯克賣出了大量特斯拉股票，還向華爾街機構借貸了約 130 億美元。
這些貸款包括 65 億美元的擔保定期貸款、5 億美元的循環信用貸款、30 億美元的無擔保貸款和 30 億美元的擔保貸款。
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