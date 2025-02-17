應材停止對部分中國客戶維修服務 營收估損4億美元
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-17 13:10
半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 表示，受到中美晶片禁令影響，迫使該公司對部分中國客戶停止設備維修服務，導致今年度營收恐損失 4 億美元，其中大約一半列入本季計算。
應用材料 14 日公布第一季財報，營收及獲利均達財測中高標，表現優於預期。展望第二季，由於受到中美出口管制影響，預估營收中位數為 71 億美元，低於市場平均預期 72.2 億美元。應材 14 日股價收盤重挫 8.18%。
中國市場貢獻應材營收約三分之一，估計美國加強對半導體出口管制，迫使應材對部分中國客戶停止設備維修服務，導致今年度營收損失 4 億美元，其中大約一半列入本季計算。
美國升級半導體設備對於中國的出口管制，為應材在中國的營收帶來了負面影響。 2025 財年第一季，應用材料來自中國市場的營收佔總銷售額的為 31%，低於去年同期的 45%。該公司表示，去年來自中國儲存製造商的訂單激增趨勢並未持續到今年。
應材執行長 Gary Dickerson 依舊樂觀未來，預期服務部門日後將逐漸回歸成長軌道，因為看好 AI 浪潮帶動整體半導體產業需求，將彌補中國業績損失。
應材上季第一季營收營收年增 7% 至 71.7 億美元，每股盈餘年增 12% 至 2.38 美元；第 2 季營收預估將達 71 億美元，預期每股盈餘約在 2.30 美元，與華爾街預期相符。
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