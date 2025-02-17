應材停止對部分中國客戶維修服務 營收估損4億美元

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美國升級半導體設備對於中國的出口管制，為應材在中國的營收帶來了負面影響。 2025 財年第一季，應用材料來自中國市場的營收佔總銷售額的為 31%，低於去年同期的 45%。該公司表示，去年來自中國儲存製造商的訂單激增趨勢並未持續到今年。