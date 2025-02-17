烏克蘭拒簽美國礦產協議草案 澤倫斯基：不符合烏方利益

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-17 10:00

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烏克蘭總統澤倫斯基上周六（15 日）表示，烏克蘭尚未準備好與美國簽署礦產資源協議，這項協議未能保護烏克蘭及其利益。

本月早些時候，美國總統川普表示，正尋求與烏克蘭達成協議，烏克蘭將用稀土礦產等資源，確保美方繼續向烏克蘭提供援助。

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澤倫斯基隨後回應稱，如果美國能繼續向烏克蘭提供武器，他願意讓美國開發烏克蘭的資源。

然而，出席慕尼黑安全會議的美國國會代表團，在慕尼黑與澤倫斯基會見時向他提交了一份文件，希望他簽署。該文件要求烏克蘭授權美國擁有烏克蘭 50% 礦產資源，但澤倫斯基婉拒。

澤倫斯基上周六在慕尼黑安全會議記者會上表示：「我沒有允許部長簽署這份協議，在我看來，它不能保護我國和我國利益。」

據英國《金融時報》報導，一名烏方官員稱：「我方檢視文件細節時，發現沒有任何關於未來安全保障的內容。」另一名烏克蘭官員說：「這是一個非常強硬的『川普式交易』。」

美國尋求獲得烏克蘭約 50% 稀有礦產資源，並表示如果烏克蘭與俄羅斯達成結束戰爭的協議，美國願意派遣軍隊保護這些礦產資源。

烏克蘭地質調查局發布的地圖顯示，儘管烏克蘭多地發現稀土礦藏，但目前已知的最大礦床位於橫跨東部前線的地區。

「談論在烏克蘭投資很重要，這需要法律專家仔細審查。如果礦產資源協議與安全協議掛鉤，我們可以考慮如何分配（礦產資源協議的）收益。」澤倫斯基說。

他表示，這份協議不是一份安全協議，協議中沒有安全保障，簽署該協議，不符合烏克蘭的利益。