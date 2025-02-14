日本米價飆漲82% 政府將釋出緊急儲備米

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-14 14:40

‌



由於日本家庭支付的糧食價格創歷史新高，日本政府決定出售 21 萬噸的緊急儲備米。

根據日本農林水產省的數據，1 月 27 日當周，5 公斤米的平均零售價飆升至 3688 日元 (約 24 美元)，與去年同期相比，漲幅高達 82%。

‌



日本政府對國內稻米市場的嚴格監管以及對進口稻米徵收的高額關稅，長期以來都是影響米價的重要因素。內閣官房長官林芳正周五 (14 日) 表示，儘管去年稻米收成有所改善，但由於分銷系統出現問題，導致米價持續上漲。

此次釋出的 21 萬噸米，約占日本預估年度需求的 3%。政府計畫在 3 月初進行首批 15 萬噸米的招標，並於 3 月中旬開始交貨。如有必要，政府將考慮增加銷售量。

日本農林水產大臣江藤拓本月稍早表示，預計透過促進白米的順暢流通來穩定米價，他表示：「白米無法集中到收購企業手中，這對消費者和生産者來説都不是好事。公布競標條件等工作結束後，將加緊進行白米的交付。」

這次是日本首次以促進白米流通順暢為目的釋放儲備米，此前，政府通常在發生重大地震等緊急情況時，才會動用稻米儲備。為了應對目前的特殊情況，日本政府在 1 月底修改了關於儲備米的規定，允許在市場流通不暢時釋放儲備米。

日本的儲備米制度

日本的儲備米制度設立於 1995 年，旨在應對 1993 年的歉收。目前，政府儲備了約 100 萬噸稻米。日本央行在 1 月份提高利率時，也將米價上漲視為一個物價因素。

儘管日本國內米價高漲，但全球米價實際上呈現下跌趨勢。泰國白米批發價 (亞洲基準) 已跌至 2022 年以來最低。日本米價的持續上漲，凸顯了國內市場結構性問題。